A Firenze, nel 2025, circa il 33% delle imprese ha segnalato un peggioramento delle condizioni di sicurezza sul posto di lavoro. L’abusivismo e il degrado sono spesso citati come cause di preoccupazione tra gli operatori economici. La situazione ha portato a un aumento delle richieste di interventi e controlli da parte delle autorità locali. La questione riguarda diversi settori, con particolare attenzione alle zone più centrali della città.

Firenze, 13 maggio 2026 - Un'azienda su tre nel 2025 ha registrato un peggioramento delle condizioni di sicurezza. E' quanto emerge dall'indagine diffusa in occasione della nuova edizione di “Legalità, ci piace!”, la giornata nazionale promossa da Confcommercio per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul valore della sicurezza economica e sociale per le imprese e i territori. Secondo quanto emerso, nel 2025 quasi un’impresa del terziario su tre (28,6%) nel Centro Italia ha registrato un peggioramento dei livelli di sicurezza. Un dato che a Firenze assume contorni ancora più preoccupanti, in una fase in cui commercianti e pubblici...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, abusivismo e degrado: cresce l’allarme delle imprese fiorentine

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Temi più discussi: Occupazioni abusive, problema di sicurezza e di decoro: ''Il 98% dei casi riguarda l'edilizia pubblica. Spesso sono accompagnati da danneggiamenti e furti di energia''; Confcommercio: abusivismo e contraffazione tra le maggiori preoccupazioni del terziario; Faenza. Barbiere abusivo al parco, interviene la Polizia Locale; Faenza, sorpreso parrucchiere abusivo al Parco Mita: sanzione da 500 euro e sequestro dell’attrezzatura.

Alla fine si devono arrendere i nostri governanti la #sicurezza non si baratta i cittadini devono essere i primi ad essere ascoltati e non presi in giro #Firenze merita altro #repost Firenze la seconda città più insicura d'Italia basta! x.com

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