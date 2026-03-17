Iniziano a circolare segnali di preoccupazione tra consumatori e imprese a causa degli aumenti dei prezzi. La situazione si fa più difficile per l’industria italiana, che registra un avvio di anno negativo, mentre le previsioni per l’economia globale indicano una tendenza al ribasso. I rincari stanno influenzando i bilanci di famiglie e aziende, creando incertezza sul breve termine.

Allarme rincari per consumatori e imprese. Parte male l’anno per l’industria italiana e le prospettive per l’economia mondiale scivolano al ribasso. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Allarme rincari, cresce preoccupazione di consumatori e imprese

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