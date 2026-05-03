Piscine abbandonate allarme sicurezza e degrado | Non bastano pannelli di legno
Le recenti fiamme divampate in una piscina dismessa hanno riportato l’attenzione sul problema delle strutture abbandonate presenti in città. Molte di queste piscine sono ancora facilmente accessibili, creando rischi per la sicurezza e contribuendo al degrado urbano. La questione è diventata sempre più visibile, mentre le autorità continuano a segnalare la necessità di interventi per limitare gli accessi e migliorare la situazione.
Le fiamme divampate all’Aqualena riportano l’attenzione su una questione sempre più evidente in città: il progressivo degrado delle piscine abbandonate e dismesse, alcune delle quali ancora oggi facilmente accessibili e fonte di criticità sul piano della sicurezza e del decoro urbano.Sebbene la.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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