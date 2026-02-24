Misterbianco nuovi mezzi e dotazioni per la Polizia Locale | rafforzati uomini e sicurezza

Misterbianco ha potenziato la sua Polizia Locale con nuovi mezzi e dotazioni, aumentando anche il numero di agenti in servizio. La causa è la volontà di migliorare il controllo del territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Sono stati acquistati veicoli più moderni e strumenti più efficienti, mentre si sono inseriti più operatori nelle squadre di vigilanza. Questo intervento mira a rendere più efficace la presenza delle forze dell’ordine in città.

Più agenti e veicoli per il controllo del territorio. Nuovo impulso al Corpo di Polizia Locale di Misterbianco. L'Amministrazione comunale ha annunciato l'entrata in servizio di tre nuove autovetture Jeep dotate di kit per il rilevamento dei sinistri stradali e la rimessa in funzione di due motociclette, che andranno a potenziare la presenza e la rapidità di intervento sul territorio. L'iniziativa rientra in un più ampio piano di rafforzamento che, negli ultimi anni, ha segnato un deciso cambio di rotta. Nel 2022 gli agenti operativi erano 13 e il parco mezzi risultava obsoleto; oggi il Corpo può contare su 30 agenti operativi, con la previsione di ulteriori cinque assunzioni entro la fine dell'anno.

Nuovi punti di videosorveglianza e auto di servizio con cellula di sicurezza: nuove dotazioni per la polizia localeIl Comune di Falconara Marittima ha potenziato le risorse della polizia locale attraverso nuovi punti di videosorveglianza e auto di servizio dotate di celle di sicurezza, grazie a due finanziamenti regionali di 30mila e 25mila euro.

Nuovi mezzi per la polizia locale di Bari, consegnate 14 moto: "Investiamo sulla sicurezza"La polizia locale di Bari ha ricevuto 14 nuove moto Honda 500, un acquisto che mira a migliorare la sicurezza in città.

