Ieri sera a Corsico, nel centro cittadino, si è verificato un episodio violento che ha coinvolto un uomo di 40 anni. L’uomo è stato accoltellato e le sue condizioni sono risultate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. L’episodio si è svolto in via Cavour e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Cosico (Milano) 10 maggio 2026 - Grave fatto di sangue ieri sera a Corsico, nel pieno centro cittadino. Un uomo di 40 anni è stato accoltellato nella centralissima via Cavou r, in un momento in cui la strada era particolarmente affollata di persone sedute ai tavolini di bar e locali della zona. L'intervento del 118. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 di Milano, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. Corsico, accoltellamento in via Cavour - 10 maggio 2026 - foto SpfAnsa Le sue condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accoltellamento in centro a Corsico in via Cavour: gravissimo un 40enne

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