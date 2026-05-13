Sicura moderna e accogliente | Ponte Pattoli ha la sua nuova scuola

Da perugiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ponte Pattoli è stata inaugurata una nuova scuola situata in via Benedetto Croce, realizzata dal Comune di Perugia. La struttura è stata completata dopo i lavori di costruzione e si presenta come un edificio moderno e sicuro, con attenzione ai criteri di sostenibilità ed efficienza energetica. La scuola rappresenta un investimento per il quartiere e sarà destinata all’attività scolastica dei bambini e dei ragazzi della zona.

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Ponte Pattoli ha finalmente la sua nuova scuola. Il Comune di Perugia ha concluso i lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in via Benedetto Croce, una struttura sicura e all'avanguardia per quanto riguarda sostenibilità ed efficienza energetica. La scuola ospiterà gli alunni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Si parla di: La nuova scuola di Ponte Pattoli.

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