Sicura moderna e accogliente | Ponte Pattoli ha la sua nuova scuola

A Ponte Pattoli è stata inaugurata una nuova scuola situata in via Benedetto Croce, realizzata dal Comune di Perugia. La struttura è stata completata dopo i lavori di costruzione e si presenta come un edificio moderno e sicuro, con attenzione ai criteri di sostenibilità ed efficienza energetica. La scuola rappresenta un investimento per il quartiere e sarà destinata all’attività scolastica dei bambini e dei ragazzi della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui