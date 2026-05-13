Sicura moderna e accogliente | Ponte Pattoli ha la sua nuova scuola
A Ponte Pattoli è stata inaugurata una nuova scuola situata in via Benedetto Croce, realizzata dal Comune di Perugia. La struttura è stata completata dopo i lavori di costruzione e si presenta come un edificio moderno e sicuro, con attenzione ai criteri di sostenibilità ed efficienza energetica. La scuola rappresenta un investimento per il quartiere e sarà destinata all’attività scolastica dei bambini e dei ragazzi della zona.
Ponte Pattoli ha finalmente la sua nuova scuola. Il Comune di Perugia ha concluso i lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in via Benedetto Croce, una struttura sicura e all'avanguardia per quanto riguarda sostenibilità ed efficienza energetica. La scuola ospiterà gli alunni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Perugia, approvata una nuova variante al progetto della scuola di Ponte Pattoli
Area monumentale più sicura e accogliente: ad aprile in servizio la polizia turisticaSarà attivo da aprile a ottobre 2026 il servizio di polizia turistica nell'area monumentale di Pisa.
Si parla di: La nuova scuola di Ponte Pattoli.
La scuola di Ponte Pattoli: Per la riapertura servirà qualche settimana in piùLa situazione del cantiere della scuola di Ponte Pattoli era peggiore del previsto e per questo l’inaugurazione slitterà di qualche settimana. A ottobre, infatti, il Comune aveva annunciato che al ... lanazione.it
Ponte Pattoli, nuova scuola entro l’anno: Completato il 90 per cento dei lavoriAssemblea pubblica convocata dall’Amministrazione comunale per fare il punto sul cantiere . L’edificio, a due piani, ospiterà circa 200 studenti. La sindaca: Tutelare famiglie e bambini. Nuova ... lanazione.it