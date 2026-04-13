Perugia approvata una nuova variante al progetto della scuola di Ponte Pattoli

A Perugia, è stata approvata una modifica al progetto della scuola di Ponte Pattoli. I lavori continuano e il Comune ha approvato una variante richiesta dalla ditta appaltatrice, ritenuta necessaria per garantire la funzionalità dell’intervento. La modifica riguarda l’adeguamento del progetto esecutivo originale, senza modificare la struttura complessiva. La variante è stata approvata senza ulteriori commenti ufficiali.

Proseguono i lavori presso la nuova scuola di Ponte Pattoli. Il Comune di Perugia, su richiesta della ditta appaltatrice, ha approvato una variante al progetto esecutivo originario definiti indispensabili per la funzionalità del progetto principale.Il progetto relativo alla realizzazione del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Nuova scuola di Ponte Pattoli, slitta l’apertura: "Lavori da completare"La promessa era stata di aprire la nuova scuola di Ponte Pattoli il 7 gennaio, ma a sentire l’assessora comunale Francesca Tizi, servirà ancora... Teatro Studio, approvata la variante al progetto di riqualificazioneLa Giunta di Scandicci ha approvato una variante al progetto di riqualificazione del Teatro Studio di Via Donizetti.