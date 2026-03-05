Area monumentale più sicura e accogliente | ad aprile in servizio la polizia turistica

Da aprile a ottobre 2026, l’area monumentale di Pisa sarà sorvegliata dalla polizia turistica, che entrerà in servizio per garantire maggiore sicurezza e accoglienza ai visitatori. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale attraverso un atto di indirizzo, che definisce la durata e le modalità del servizio. L’obiettivo è migliorare la gestione delle presenze e la tutela del patrimonio storico.

Sarà attivo da aprile a ottobre 2026 il servizio di polizia turistica nell'area monumentale di Pisa. E' quanto ha stabilito, mediante l'approvazione di un atto di indirizzo, la Giunta comunale. La misura era stata già accolta favorevolmente dalle associazioni di categoria delle guide turistiche, alle prese ogni giorno, soprattutto nei periodi di maggior afflusso, con episodi di furto ai danni dei malcapitati turisti. Il servizio sarà operativo nelle aree di piazza del Duomo e piazza Manin, con possibilità di estensione alle zone limitrofe di piazza dell'Arcivescovado, via Roma e via Santa Maria. "L'attivazione della Polizia...

