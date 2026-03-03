Orfani di femminicidio | formazione docenti e evento a Piacenza

Il Tavolo provinciale contro la violenza alle donne e di genere ha annunciato un percorso di formazione online rivolto ai docenti di Piacenza, concentrandosi sulla questione degli orfani di femminicidio. L'iniziativa mira a sensibilizzare gli insegnanti su un tema che riguarda direttamente le scuole e le comunità locali. L'evento si inserisce in un programma più ampio di interventi promossi dall’ente.

Il Tavolo provinciale contro la violenza alle donne e di genere ha posto al centro della sua agenda il delicato tema degli orfani di femminicidio, avviando un percorso di formazione online riservato ai docenti della provincia di Piacenza. Questa iniziativa, guidata dalla Consigliera alle Pari Opportunità Nadia Pompini, mira a fornire agli insegnanti strumenti concreti per gestire situazioni traumatiche che potrebbero presentarsi nelle aule scolastiche, dall’infanzia fino al secondo grado. L’obiettivo non è solo educativo, ma profondamente umano: educare al rispetto di sé e degli altri per prevenire la violenza di genere. La formazione si è concentrata specificamente sul supporto agli orfani di femminicidio, un gruppo sociale spesso invisibile ma che richiede attenzione istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

