La Regione Abruzzo ha istituito un fondo a sostegno degli orfani di femminicidio
Durante la seduta di consiglio regionale di martedì 24 marzo, è stato approvato un emendamento che istituisce un fondo regionale dedicato agli orfani di femminicidio. Il fondo prevede uno stanziamento di 30 mila euro per l’anno 2026. Questa decisione mira a fornire un sostegno specifico alle famiglie colpite da femminicidio nella regione.
Uno stanziamento di 30 mila euro per il 2026. Approvato l'emendamento in consiglio regionale La Regione Abruzzo istituisce un fondo regionale a sostegno degli orfani di femminicidio. Durante la seduta di consiglio regionale di martedì 24 marzo è stato infatti approvato l'emendamento che istituisce il fondo per il quale è previsto uno stanziamento di 30 mila euro per il 2026. "Si tratta di una misura di rilievo - commenta la consigliera regionale Marilena Rossi - destinata ad aiutare questi ragazzi per vivere degnamente dopo aver perso la figura materna. Con questa decisione la Regione risponde a un'esigenza importantissima su tutto il territorio d'Italia". 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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