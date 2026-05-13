Nuovo censimento Fai per salvare i luoghi del cuore nel Chietino

È ripartito il censimento promosso dal Fondo per l’ambiente italiano, dedicato alla raccolta di segnalazioni sui luoghi del cuore presenti nel territorio. L’iniziativa coinvolge diverse aree del Paese, inclusa una regione del centro-sud, con l’obiettivo di individuare e tutelare i siti di interesse storico, naturale e culturale. Le persone possono partecipare compilando un modulo online o inviando segnalazioni attraverso altri canali ufficiali.

Riparte il censimento Fai, Fondo per l’ambiente italiano, per salvare i luoghi del cuore sparsi in tutta Italia, anche nel Chietino. Dal 12 maggio al 15 dicembre 2026 sarà possibile votare quelli che hanno fatto la storia, personale o collettiva, e restituirgli un futuro.Sono luoghi abbandonati o.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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