Si toglie la vita durante il soggiorno in comunità la Procura apre un' inchiesta

La Procura di Messina ha avviato un'indagine dopo che un giovane di 30 anni si è tolto la vita durante il suo soggiorno in una comunità terapeutica assistita. L'episodio è avvenuto nella struttura “Kennedy” di Saponara, e al momento sono in corso accertamenti. La notizia ha suscitato attenzione sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato al tragico gesto.

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