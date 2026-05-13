Si toglie la vita durante il soggiorno in comunità la Procura apre un' inchiesta
La Procura di Messina ha avviato un'indagine dopo che un giovane di 30 anni si è tolto la vita durante il suo soggiorno in una comunità terapeutica assistita. L'episodio è avvenuto nella struttura “Kennedy” di Saponara, e al momento sono in corso accertamenti. La notizia ha suscitato attenzione sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato al tragico gesto.
La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta dopo la morte di un ragazzo di 30 anni all'interno della comunità terapeutica assistita “Kennedy” di Saponara. Secondo quanto finora accertato il giovane si è tolto la vita lo scorso 9 maggio impiccandosi nella stanza in cui soggiornava in attesa di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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