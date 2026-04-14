Muore in bici durante la gara La comunità piange Salvatore E la Procura apre un fascicolo

Durante una competizione ciclistica nelle colline eugubine, un ciclista ha perso la vita a causa di un incidente. La notizia ha provocato commozione tra gli appassionati e la comunità locale, che si sono riuniti per ricordare il corridore. La Procura ha aperto un fascicolo per approfondire le circostanze dell’accaduto. La vittima risiedeva nella zona da molti anni e la sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti.

Panicale, 14 aprile 2026 – Quella che doveva essere una domenica di sport tra le colline eugubine si è trasformata in un dramma che lascia attonita la comunità del ciclismo umbro e quella di Tavernelle, dove Salvatore Cannoni risiedeva da sempre con la famiglia. Un vuoto improvviso, quello lasciato da un uomo stimato e conosciuto, la cui passione si è spenta tragicamente per un incidente in bici. I fatti si sono consumati nel primo pomeriggio di domenica, durante la “Cicloturistica del Lupo”. La scomparsa durante la competizione. Salvatore Cannoni, cicloamatore tesserato con il Velo Club Santa Maria degli Angeli, stava affrontando il percorso quando, nel tratto di Ghigiano lungo la strada provinciale 240, è scomparso tra i partecipanti della manifestazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore in bici durante la gara. La comunità piange Salvatore. E la Procura apre un fascicolo Muore tre mesi dopo l'incidente: la procura apre un fascicoloDrammatico epilogo per l'incidente stradale verificatosi lo scorso 3 novembre lungo la strada regionale 71 all'altezza di Policiano Non ce l'ha fatta. Leggi anche: Neonata muore in ospedale a 4 giorni dal parto: la Procura di Firenze apre un fascicolo, indagini in corso Argomenti più discussi: Muore in bici dopo il turno di notte: tragedia a Borgo Prà. La rassegna di lunedì 13 aprile ?VIDEO; Muore in bici durante la gara. La comunità piange Salvatore. E la Procura apre un fascicolo; Tragedia alla Cicloturistica del Lupo: Salvatore muore precipitando in un dirupo; Firenze, studente di 17 anni muore durante una gita scolastica. Bisceglie: colpita da un albero, muore dodicenne La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Disposta anche l’autopsia https://www.teleregionecolor.com/bisceglie-colpita-da-un-albero-muore-dodicenne/ - facebook.com facebook #Operaio muore sul colpo, colpito da un #palo della luce che si è staccato per il #vento x.com