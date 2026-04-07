Il cantante ferito in una sparatoria a Hollywood | ricoverato in ospedale

Durante una serata normale in un locale di Hollywood, in Florida, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un cantante presente sul posto. Le forze dell’ordine sono intervenute subito, e il cantante è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul luogo sono arrivati anche i soccorritori e le forze di polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La zona è stata isolata per consentire i rilievi.

Una notte qualunque, un posto affollato e poi quel rumore secco che gela il sangue. A Hollywood, in Florida, per pochi minuti tutto si è fermato: sirene, gente che corre, telefoni che iniziano a vibrare. E un nome che fa subito il giro del mondo, tra paura e incredulità. Solo dopo, con il passare delle ore, si è capito che al centro di quel momento di caos c’era Offset, una delle star più riconoscibili dell’hip hop internazionale. Il rapper è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco nella serata di lunedì ed è stato portato in ospedale. A confermarlo è stato il suo portavoce, mentre i dettagli su cosa sia successo davvero restano, per ora, ancora incompleti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Offset ferito in una sparatoria a Hollywood: il rapper è ricoverato in ospedalePaura per Offset, star internazionale dell’hip hop, rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco nella serata di lunedì a Hollywood, in Florida.

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