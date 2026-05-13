Napoli si torna a sparare | ferito 49enne in corso Bruno Buozzi a Barra

A Napoli, nella zona di Barra, si è verificato un nuovo episodio di sparatoria. Un uomo di 49 anni è stato colpito da diversi colpi di pistola in corso Bruno Buozzi. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dell’evento. Non sono stati ancora forniti dettagli sull’identità dell’uomo né sui motivi dell’agguato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui