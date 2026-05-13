Napoli si torna a sparare | ferito 49enne in corso Bruno Buozzi a Barra
A Napoli, nella zona di Barra, si è verificato un nuovo episodio di sparatoria. Un uomo di 49 anni è stato colpito da diversi colpi di pistola in corso Bruno Buozzi. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dell’evento. Non sono stati ancora forniti dettagli sull’identità dell’uomo né sui motivi dell’agguato.
Si torna s sparare nella periferia orientale di Napoli. Un uomo di 49 anni è stato raggiunto da diversi colpi di pistola a Barra, in corso Bruno Buozzi. La vittima - come anticipa Il Mattino - è Ciro Scuotti, trasportato all'Ospedale del Mare. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Restano ancora poco chiari i contorni dell’episodio e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato di Ponticelli insieme alla Squadra Mobile di Napoli, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’agguato e individuare eventuali responsabili.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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