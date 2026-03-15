Sette chilometri di gimkana e un uomo armato? che scende da un Suv e si dilegua | cosa sappiamo del folle inseguimento da Affori a Bollate

Un inseguimento si è svolto tra Affori e Bollate, coinvolgendo le forze dell'ordine e un suv che ha tentato di eludere la polizia. Durante la fuga, l’uomo a bordo del veicolo è sceso e si è dileguato a piedi, mentre il mezzo ha attraversato circa sette chilometri di percorso con manovre di gimkana. La polizia ha riferito che il suvvista ha cercato di investire alcuni agenti e ha speronato un motociclista.

Milano, 15 marzo 2026 – Le Volanti della polizia inseguono un suv. Il fuggitivo cerca di investire agenti e sperona un poliziotto motociclista. Le forze dell’ordine rispondono con il fuoco, sparando alle gomme più volte lungo tutto il tragitto di oltre 7 chilometri, dalla periferia nord fino all’hinterland, prima che l’auto si dilegui. La scena da film risale a ieri mattina: inseguimento con sparatoria da Affori fino a Bollate dove l’uomo alla guida di una Peugeot 2008 bianca è riuscito a far perdere le proprie tracce. Tutto comincia in via Ernesto Teodoro Moneta, a due passi dal parco di Villa Litta. Sono le 11 quando un passante chiama il 112 segnalando la presenza di “una persona armata in strada”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sette chilometri di gimkana e un uomo (armato?) che scende da un Suv e si dilegua: cosa sappiamo del folle inseguimento da Affori a Bollate Articoli correlati Leggi anche: Inseguimento folle, con sparatoria, da Affori a Bollate: uomo armato ancora in fuga Uomo armato: inseguimento da Affori a Bollate, un agenteUn uomo armato ha innescato un inseguimento ad alta velocità che ha attraversato i confini amministrativi di Milano, partendo da Affori per terminare...