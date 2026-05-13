si parte con zadie smith e la grecia paese ospite

Domani apre ufficialmente la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, con la partecipazione di Zadie Smith e della Grecia come paese ospite. Dopo i saluti istituzionali, alle 14 si svolgerà in Sala Oro la lezione inaugurale intitolata Ogni cosa era estrema. La manifestazione continuerà nei giorni successivi con numerosi eventi, incontri e presentazioni di libri.

La XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino comincerà ufficialmente domani. Ai consueti saluti istituzionali, seguirà in Sala Oro alle 14 la Lezione inaugurale dal titolo Ogni cosa era estrema. Ed è tuttora così. Una riflessione sull'adolescenza di Zadie Smith, scrittrice e saggista inglese. Smith, due volte selezionata dalla rivista Granta tra i venti migliori autori della letteratura britannica, è scrittrice di romanzi, racconti e saggi e da sempre si muove con disinvoltura tra forme diverse per esplorare temi come l'identità culturale e la razza. Inoltre, in occasione dell'inaugurazione di questa edizione del Salone, l'Orchestra Suzuki, la più giovane orchestra da camera d'Europa, che celebra quest'anno il suo 50° anniversario, intonerà l'inno italiano e quello europeo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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