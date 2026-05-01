Zadie Smith appare in una videochiamata, seduta davanti a una scrivania illuminata dalla luce che proviene da dietro di lei. Lo sfondo del suo studio è pieno di libri disposti sugli scaffali alle pareti. La scrittrice si muove leggermente, parlando con tono calmo e concentrato, mentre si ascoltano i rumori ambientali del suo ambiente di lavoro. L’immagine trasmette un senso di intimità e di presenza reale nel suo spazio personale.

Questo articolo è stato pubblicato il 6 gennaio 2017 nel numero 1186 di Internazionale. Zadie Smith c’è e non c’è. Nell’immagine in streaming sul mio computer è seduta alla scrivania, con la luce alle spalle, nel suo studio tappezzato di libri. Nella mano sinistra ha un calice pieno di un liquido rosso talmente scuro che sembra risucchiare ogni altro colore dalla stanza. Nella semioscurità il volto di Zadie ha l’aria pallida, le lentiggini sparse sulle guance e alla radice del naso si spostano come se non avessero una posizione fissa. Le circostanze ci hanno costretto a parlare usando FaceTime. È passata la mezzanotte a Londra, dove si trova Zadie; è buio anche dove sono io, nella mansarda di casa mia, a Princeton, nel New Jersey.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Zadie Smith al telefono

La Impostura de Zadie Smith: historia y verdad en un audiolibro fascinante

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Panoramica sull’argomento

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“Ogni momento accade due volte: all’interno e all’esterno, e sono due storie diverse.” (Zadie Smith) - facebook.com facebook