Si finge la figlia e ottiene due bonifici da oltre 3 mila euro | denunciato 36enne riminese ecco come agiva

Un uomo di 36 anni di Rimini è stato denunciato dai carabinieri di Sabaudia dopo aver truffato due persone fingendosi la figlia. L’uomo ha ottenuto due bonifici di oltre 3 mila euro complessivi. Le forze dell’ordine hanno ricostruito le modalità con cui l’uomo si era presentato alle vittime, riuscendo a ingannarli e a ricevere i soldi.

E' stato identificato e denunciato dai carabinieri di Sabaudia un 36enne di Rimini, ritenuto responsabile di una truffa. I militari dell'Arma lo hanno identificato al termine di un'attività di indagine scaturita dalla querela presentata dalla vittima, un uomo di 68 anni. La notizia è riportata da.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate "C'è un indagine sulla sua banca", si finge carabiniere e truffa un 68enne: bonifici per 65 mila euroLa truffa dello “spoofing” è un nuovo modo che hanno i truffatori di agire per mettere le mani sui soldi del malcapitato di turno. Si finge carabiniere ed estorce a un'anziana 11 mila euro: denunciato 24enneSi è spacciato per carabiniere ed è riuscito a truffare un'anziana facendosi fare un bonifico di 11 mila euro. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: SABAUDIA | Si finge la figlia via chat e truffa un anziano: denunciato 36enne; Papà ho bisogno di soldi: con un messaggio il truffatore si fa consegnare 3mila euro dalla vittima; Si finge carabiniere per truffare una donna: un arresto nel Reggino; Adesca un anziano su un sito d'incontri, lo narcotizza e gli porta via tutto: la finta chef arrestata insieme al compagno VIDEO. Finge un malore ma poi si è capito il perché --https://cityne.ws/qwmVZ - facebook.com facebook Finge un malore durante il controllo: arrestato con cocaina e oltre 2.300 euro in contanti x.com