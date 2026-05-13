Si fida della ditta sbagliata per svuotare il negozio | macerie in strada e maxi multa

Un imprenditore ha affidato a una ditta il lavoro di svuotare il suo negozio, ma i rifiuti sono stati scaricati in strada invece che smaltiti correttamente. Le operazioni hanno causato l’accumulo di macerie sulla carreggiata e hanno portato a una multa di grandi dimensioni per violazioni ambientali. La scelta dell'impresa si è rivelata inadeguata, causando disagi e sanzioni.

Si è fidata della ditta che si è rivelata sbagliata e i rifiuti portati via dalla sua attività commerciale sono finiti in strada. Una vicenda per cui è scattata una sanzione da 4.500 euro e una denuncia per abbandono di rifiuti. È accaduto ad Abbiategrasso (Milano) e si tratta di uno dei dieci.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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