Un giovane ha rubato uno scooter e si è filmato mentre faceva acrobazie tra le vie del centro. Dopo aver condiviso il video su TikTok, attirando l’attenzione di molti utenti, è stato individuato dalla polizia. Ora si trova sotto processo e rischia una multa pesante. La vicenda ha suscitato scalpore sui social e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Ruba uno scooter, si filma mentre impenna e sfreccia tra le vie del centro cittadino, poi pubblica tutto su TikTok in cerca di visualizzazioni e like. Ma proprio quei video, diventati rapidamente virali sui social, hanno permesso alla polizia locale di identificarlo, denunciarlo e sanzionarlo con una multa da 5mila euro. Come se non bastasse, l’uomo guidava anche senza patente. La polizia locale di Rozzano ha individuato e denunciato un 36enne, iniziali A.S., di origine straniera e con numerosi precedenti penali, grazie alle manovre spericolate e alle immagini pubblicate online. Nei filmati condivisi sul proprio profilo TikTok, si vede...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Follia in strada e video su TikTok. Preso: ora denuncia e maxi multa

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