Un uomo ha rubato un camion e, durante una fuga, si è lanciato dal veicolo in corsa, provocando un incidente che ha portato alla sua morte. La polizia aveva tentato di fermarlo, ma lui ha scelto di scappare, culminando nel tragico gesto. La vicenda si è svolta nelle ultime ore e sono in corso le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Una fuga disperata, poi il gesto estremo. È finita in tragedia la corsa di un uomo che stava tentando di sottrarsi alla polizia. L’episodio è avvenuto nei pressi di Châtillon, dove un uomo ha perso la vita dopo aver rubato un camion e aver cercato di sfuggire a un controllo delle forze dell’ordine. La fuga e la caduta. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida del mezzo pesante avrebbe: eluso un posto di blocco. proseguito la fuga lungo la strada. tentato poi di scendere dal camion mentre era ancora in movimento. Durante il tentativo, si sarebbe lanciato dal mezzo in corsa, morendo sul colpo a causa dell’impatto. I complici arrestati.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ruba un camion e poi si lancia dal mezzo in corsa: atroce. “Perché l’ha fatto”

Rapimenti bambini, da Bergamo a Roma i tentativi shock falliti - 1Mattina News 16/02/2026

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