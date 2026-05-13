Si corre con la Monza - Montevecchia
Domenica 17 maggio si svolge la quattordicesima edizione della Reale Mutua Monza - Montevecchia EcoTrail, una gara podistica a coppie che collega Monza a Montevecchia. La competizione attraversa diversi sentieri nel Parco di Monza e nell'Alta Valle del Lambro, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che si snoda tra paesaggi naturali e aree protette. La manifestazione è organizzata ogni anno e richiama appassionati di corsa da diverse regioni.
Domenica 17 maggio torna per la quattordicesima edizione la Reale Mutua Monza - Montevecchia EcoTrail, in breve Reale Mutua Momot, la storica gara podistica a coppie che si svolge da Monza a Montevecchia, lungo sentieri che attraversano il Parco di Monza, il Parco dell'Alta Valle del Lambro e il.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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