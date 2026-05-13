Si corre con la Monza - Montevecchia

Domenica 17 maggio si svolge la quattordicesima edizione della Reale Mutua Monza - Montevecchia EcoTrail, una gara podistica a coppie che collega Monza a Montevecchia. La competizione attraversa diversi sentieri nel Parco di Monza e nell'Alta Valle del Lambro, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che si snoda tra paesaggi naturali e aree protette. La manifestazione è organizzata ogni anno e richiama appassionati di corsa da diverse regioni.

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Domenica 17 maggio torna per la quattordicesima edizione la Reale Mutua Monza - Montevecchia EcoTrail, in breve Reale Mutua Momot, la storica gara podistica a coppie che si svolge da Monza a Montevecchia, lungo sentieri che attraversano il Parco di Monza, il Parco dell'Alta Valle del Lambro e il.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, domenica si corre con la Vertical Race(Adnkronos) – Domenica prossima si correra? nella Capitale la seconda edizione della Vertical Race, gara sportiva di 10 chilometri con partenza da... Incidente a Monza: si sente male e si schianta con l'auto contro la vetrinaAttimi di terrore oggi, 11 aprile, in via Cavallotti a Monza dove un uomo di 76 anni è rimasto coinvolto in un incidente finendo fuori strada e... Temi più discussi: Tutti di corsa per ripulire strade e parchi; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi; Hockey pista: Monza di nuovo a Valdagno per un posto in semifinale; Ford, accordo con l'autodromo di Monza: fornirà Safety Car e veicoli di intervento, anche elettrici e plug-in. Zeroli scored a wonder goal to send Juve Stabia to Serie B Playoff Semi-Finals. Modena 0:1 Juve Stabia. reddit Si corre con la Monza - MontevecchiaDomenica 17 maggio torna per la quattordicesima edizione la Reale Mutua Monza - Montevecchia EcoTrail, in breve Reale Mutua Momot, la storica gara podistica a coppie che si svolge da Monza a Montevecc ... monzatoday.it Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiDal 7 al 17 maggio Monza si prepara ad accogliere la XIV edizione del festival Monza Visionaria, con un fitto di programma punteggiato di concerti, performance, visite guidate, installazioni di luce e ... monzatoday.it