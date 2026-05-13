Si chiude il sogno europeo dell’AN Brescia L’Olympiacos beffa i lombardi ai rigori
L’AN Brescia ha visto interrompersi bruscamente il suo cammino in Europa dopo una partita combattuta contro l’Olympiacos. Dopo aver chiuso i tempi regolamentari in parità, la sfida si è protratta ai rigori, dove i greci hanno prevalso. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti e un pubblico in tensione fino all’ultimo tiro, con l’esito finale che ha premiato gli avversari.
Un’autentica girandola di emozioni si chiude con la beffa finale che sancisce la fine dei sogni continentali. Nell’incontro della quinta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League l’AN Brescia perde 17-16 con l’Olympiacos dopo i tiri di rigore. Gli ellenici conquistano così la certezza matematica dell’accesso alla Final Four. I padroni di casa, dopo aver subito lo svantaggio iniziale, si sbloccano con la conclusione dal perimetro di Dolce per l’1-1 e riescono a mettere la testa avanti grazie al devastante break di 3-0 confezionato dalla doppietta di Balzarini e dal bolide dalla distanza di Guerrato. Gli ospiti impattano con l’uno-due Genidounias-Pouros prima che lo scambio Balzarini-Zalanki fissi il 6-6 che manda le due contendenti all’intervallo lungo.🔗 Leggi su Oasport.it
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