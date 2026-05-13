Si chiude il sogno europeo dell’AN Brescia L’Olympiacos beffa i lombardi ai rigori

L’AN Brescia ha visto interrompersi bruscamente il suo cammino in Europa dopo una partita combattuta contro l’Olympiacos. Dopo aver chiuso i tempi regolamentari in parità, la sfida si è protratta ai rigori, dove i greci hanno prevalso. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti e un pubblico in tensione fino all’ultimo tiro, con l’esito finale che ha premiato gli avversari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui