LIVE Brescia-Olympiacos 11-11 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | si va ai rigori!

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida tra Brescia e Olympiacos valida per la Champions League di pallanuoto, il punteggio si è momentaneamente fermato sull’11-11. La partita prosegue con scene di tensione, mentre alcuni tiri sono stati neutralizzati o falliti. Dopo alcuni tentativi, l’azione si è protratta fino ai rigori, con alcuni giocatori che hanno fallito il tiro e altri che hanno segnato. La sfida resta aperta fino alla conclusione dei tiri decisivi.

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