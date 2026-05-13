LIVE Brescia-Olympiacos 11-11 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | si va ai rigori!
Nella sfida tra Brescia e Olympiacos valida per la Champions League di pallanuoto, il punteggio si è momentaneamente fermato sull’11-11. La partita prosegue con scene di tensione, mentre alcuni tiri sono stati neutralizzati o falliti. Dopo alcuni tentativi, l’azione si è protratta fino ai rigori, con alcuni giocatori che hanno fallito il tiro e altri che hanno segnato. La sfida resta aperta fino alla conclusione dei tiri decisivi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SBAGLIA Papanastasiou, 12-13. SBAGLIA Viskovic. 12-13 Gol di Zalanki, 12-13. GOOOL Ferrero, 12-12. Gol di Genidounias, 11-12. Finisce qui, si va ai tiri di rigori! 0.22 GOOOOOOOOOOOOOOL, Del Basso, scoppia il delirio in piscina, Brescia-Olympiacos 11-11. 1.16? Time out dell’Olympiacos. 1.38? Gooooooooooooooool, Balzarini in superiorità numerica, Brescia-Olympiacos 10-11. 3.16? Goooooooool, Popadic, ultimi colpi dei lombardi, Brescia-Olympiacos 9-11. 4.34? Time out del Brescia. 5.51? Gianazza tentativo fuori, ci stanno provando i lombardi ma sono imprecisi. 6.43? Errore di Giri dai sei metri, serve un miracolo ora al Brescia.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Brescia-Olympiacos 8-11, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!
Leggi anche: LIVE Brescia-Olympiacos 0-0, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte!
Temi più discussi: LIVE Brescia-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di prestigio contro i greci; Pallanuoto Champions League, Pro Recco e Brescia ai quarti: gare su Sky e Now; Brescia-Olympiacos oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming.; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.
?Le parole di Mario Del Basso in vista del match di domani ? Olympiacos ?Mercoledì 13 Maggio 20:30 Diretta su SkySport #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto facebook
LIVE Brescia-Olympiacos 7-7, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: botta di Dolce che finisce in rete!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.37' Espulsione per Guerrato. 3.43' Fountoulis sbaglia dai sei metri. 4.38' Gol di Dimou, ellenici che restano ... oasport.it
Brescia-Olympiacos oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming.La vittoria è l'unico risultato utile per riuscire ad alimentare le residue possibilità di realizzazione di un sogno. Nell'incontro valevole per la quinta ... oasport.it