Pro Recco e AN Brescia inseguono la Final Four | i liguri a casa della Mladost i lombardi ospitano l’Olympiacos

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pro Recco e AN Brescia sono impegnate in due incontri decisivi per qualificarsi alla Final Four di coppa europea. I liguri affrontano in trasferta la squadra della Mladost, mentre i lombardi ospitano l’Olympiacos nella propria piscina. Le sfide si giocano in un clima di grande tensione, con entrambe le squadre che puntano a ottenere una vittoria fondamentale per proseguire il cammino in competizione continentale.

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Due battaglie al cardiopalma, sfide che mettono in palio l’obiettivo più prestigioso: l’approdo tra le prime quattro del panorama continentale. Pro Recco e AN Brescia tornano in vasca per la quinta e penultima giornata del Quarter Final Stage di Champions League. Ad aprire le danze saranno i liguri che domani, fischio d’inizio previsto alle 20:30, sfidano in trasferta la Mladost Zagabria. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta interna subita con il Ferencvaros, vogliono l’immediato ritorno al successo per archiviare il passo falso contro i magiari e imprimere il sigillo della matematica sulla qualificazione alla Final Four. Mercoledì 13 le luci della ribalta si accenderanno invece su Mompiano, teatro della sfida con l’Olympiacos.🔗 Leggi su Oasport.it

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