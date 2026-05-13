Si avvicina il Nameless E c' è anche un biglietto speciale treno più ingresso da tutta Lombardia

Manca poco all'inizio del Nameless, evento musicale molto atteso. È possibile raggiungerlo con un biglietto speciale del treno, che permette l’ingresso dall’intera regione Lombardia. Questa opzione offre un’alternativa pratica per chi vuole partecipare senza preoccuparsi del traffico o della disponibilità di parcheggi. La possibilità di utilizzare il treno rappresenta una soluzione comoda per gli spettatori che arriveranno all’appuntamento.

Cresce la febbre in vista del Nameless: il grande evento musicale si avvicina e chi vorrà goderselo senza pensieri potrà andarci anche in treno, lasciando a casa l’auto ed evitando così il traffico e la ricerca di parcheggio. L'iniziativa di Trenord e Discovera. Date e orariTrenord, con il.🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Denis multato in treno, il suo cane non ha il biglietto: “Provo a farlo da un anno, non si riesce”Castel Maggiore (Bologna), 6marzo 2026 – Portarsi il cane ’in regola’ sul treno? Missione impossibile.

Leggi anche: Da oggi il biglietto del treno arriva direttamente su WhatsApp