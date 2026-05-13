Si avvicina il Nameless E c' è anche un biglietto speciale treno più ingresso da tutta Lombardia

Da leccotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca poco all'inizio del Nameless, evento musicale molto atteso. È possibile raggiungerlo con un biglietto speciale del treno, che permette l’ingresso dall’intera regione Lombardia. Questa opzione offre un’alternativa pratica per chi vuole partecipare senza preoccuparsi del traffico o della disponibilità di parcheggi. La possibilità di utilizzare il treno rappresenta una soluzione comoda per gli spettatori che arriveranno all’appuntamento.

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Cresce la febbre in vista del Nameless: il grande evento musicale si avvicina e chi vorrà goderselo senza pensieri potrà andarci anche in treno, lasciando a casa l’auto ed evitando così il traffico e la ricerca di parcheggio. L'iniziativa di Trenord e Discovera. Date e orariTrenord, con il.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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