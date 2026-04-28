Da oggi il biglietto del treno arriva direttamente su WhatsApp

Da oggi i passeggeri di Trenord possono ricevere i biglietti del treno direttamente su WhatsApp. La compagnia ferroviaria ha introdotto questa nuova modalità di acquisto e consegna, che si aggiunge alle già esistenti attraverso le self-service, i Digital Gate e i desk dedicati alle vendite digitali. La novità riguarda tutte le strutture di vendita automatizzate presenti nelle stazioni.

Novità per i viaggiatori di Tenord. Il biglietto del treno ora arriva direttamente in chat. Trenord introduce una nuova modalità di acquisto e ricezione: il ticket su WhatsApp, disponibile tramite tutte le self-service e i Digital Gate, i desk dedicati alle vendite completamente digitali già.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Trenord sbarca su WhatsApp: il biglietto ora arriva direttamente in chat Auguri e Frasi per la Festa del papà da inviare su WhatsApp o scrivere sul biglietto per un messaggio specialeNei Paesi di tradizione cattolica la Festa del papà coincide con il giorno dedicato a San Giuseppe, padre putativo di Gesù e simbolo di padre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Spezia-Venezia, da oggi i biglietti: prezzi ribassati per Piscina e Distinti. Trenord sbarca su WhatsApp: il biglietto arriva in chat. Ecco come funzionaTrenord continua il percorso di digitalizzazione della propria offerta lanciando una nuova funzionalità strategica: da oggi, i viaggiatori possono ricevere i propri titoli di viaggio direttamente sull ... laprovinciadicomo.it Trenord lancia il biglietto su WhatsApp: come funziona e dove acquistarloArriva il biglietto del treno via chat: Trenord introduce il biglietto su WhatsApp, una nuova modalità di ricezione del titolo di viaggio semplice e immediata, che sfrutta la diffusione e la praticità ... mentelocale.it