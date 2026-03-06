Denis multato in treno il suo cane non ha il biglietto | Provo a farlo da un anno non si riesce

Un passeggero è stato multato in treno perché il suo cane non aveva il biglietto. Da un anno cerca di far rispettare questa regola senza successo, ma ogni volta incontra difficoltà. La vicenda si è verificata a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, e mette in evidenza le complicazioni nel portare gli animali sui mezzi pubblici.

Castel Maggiore (Bologna), 6marzo 2026 – Portarsi il cane 'in regola' sul treno? Missione impossibile. Lo sa bene Denis Gargano di Castel Maggiore che fa il pendolare per lavoro ogni giorno sulla tratta San Giorgio di Piano - Bologna - centrale, lunga 18 chilometri, e porta a seguito il proprio cane di nome Akira e di razza Shiba Inu. "Ho un abbonamento annuale personale – spiega Gargano –, ed è da almeno un anno che per la mia Akira cerco di acquistare il biglietto dedicato senza successo. Sia da app, che da web, che in biglietteria, il sistema restituisce sempre lo stesso errore: 'Attenzione! Il servizio non è vendibile in Emilia - Romagna'.