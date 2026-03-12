Marigliano censisce i lavoratori per arginare il caporalato il dossier sullo sfruttamento lavorativo sarà presentato al comune

A Marigliano è in corso un censimento dei lavoratori coinvolti nello sportello di contrasto al caporalato, con l’obiettivo di raccogliere dati precisi sul fenomeno. Il dossier sullo sfruttamento lavorativo sarà presto presentato al Comune, evidenziando il numero di persone prese in carico e le modalità di intervento. L’iniziativa mira a mappare la situazione e a individuare eventuali criticità.

Tempo di lettura: 2 minuti Una sorta di censimento che prevede l'iscrizione delle persone prese in carico dallo sportello di contrasto al caporalato. L' iniziativa è del comune di Marigliano per consentire il monitoraggio del mondo del lavoro ed argine il gravissimo fenomeno dello sfruttamento lavorativo. La pratica sarà spiegata durante l' incontro organizzato per il prossimo 18 Marzo presso il comune di Marigliano, ente da cui parte l' iniziativa con la speranza che altri comuni ed altri enti regionali possano emulare la cittadinanza napoletana e creare una rete sociale. Dunque il prossimo 18 marzo 2026, alle ore 18, nell'aula consiliare del Comune di Marigliano, sarà presentato "Vite a basso costo", il rapporto del CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza dedicato al tema dello sfruttamento lavorativo e del caporalato.