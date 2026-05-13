Sfida di 3000 km | Devincenzi parte da Sanremo verso l’Etna

Un atleta paralimpico ha preso il via da Sanremo per un viaggio di 3000 chilometri verso l’Etna. La partenza segna l’inizio di un percorso che unisce la passione per la mobilità e un legame con elementi naturali simbolici. Durante il tragitto, quattro elementi naturali saranno protagonisti e guideranno l’itinerario. La sfida mette in relazione il movimento fisico con aspetti spirituali, creando un percorso tra natura e tecnologia.

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? Domande chiave Come può un atleta paralimpico collegare la spiritualità alla mobilità moderna?. Quali sono i quattro elementi naturali che guideranno questo viaggio?. Perché il progetto ha ricevuto un riconoscimento ufficiale al Senato?. Chi accompagnerà l'atleta per promuovere l'accessibilità lungo la costa ligure?.? In Breve Percorso di 3000 km in 35 tappe distribuite su 40 giorni di viaggio.. Tappa odierna di 45 km tra Sanremo e Imperia con sosta a Cipressa.. Coinvolgimento associazioni Blu di Mare e La Giraffa a Rotelle per l'inclusione.. Conferenza sulla resilienza alle ore 21:00 presso il Monastero delle Clarisse a Imperia.. Alle ore 9:30 di questo mercoledì 13 maggio 2026, Andrea Devincenzi lascerà il silenzio del Monastero delle Carmelitane Scalze a Sanremo per dare il via al suo viaggio in bicicletta verso l’Etna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida di 3000 km: Devincenzi parte da Sanremo verso l’Etna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Devicenzi sfida l’Italia: 3000 km in bici da Sanremo all’EtnaL’atleta paralimpico Andrea Devicenzi darà il via il 13 maggio a un’impresa ciclistica che collegherà Sanremo all’Etna. Dalla Etna Valley parte la sfida del fotovoltaicoNon si misura solo in Gigawatt installati la transizione energetica italiana, ma anche nella capacità di creare una filiera industriale autonoma. Argomenti più discussi: Garda Trentino Trail propone un'edizione da record; Mercedes Classe C elettrica contro Bmw i3: L’A Sfida; Mobilità Milano Cortina 2026: la sfida della flotta da 3.000 auto in 22.000 km²; Sfida sotto la pioggia nel campionato toscano. Sogno dell'Everest reddit Mobilità Milano Cortina 2026: la sfida della flotta da 3.000 auto in 22.000 km²Dai sei cluster operativi alla control room digitale, fino alla gestione post-Olimpiadi: il racconto del Fleet Manager Tommaso Ramella Pajrin Ottaviano della macchina logistica che ha reso possibile l ... fleetmagazine.com