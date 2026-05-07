Dalla Etna Valley parte la sfida del fotovoltaico

Dalla zona dell’Etna Valley arriva una nuova sfida nel settore del fotovoltaico. La transizione energetica italiana si valuta non solo in termini di gigawatt di potenza installata, ma anche attraverso la capacità di sviluppare una filiera industriale autonoma e sostenibile. Questa iniziativa punta a rafforzare la produzione nazionale di componenti e tecnologie legate alle energie rinnovabili, contribuendo a diversificare e consolidare il settore energetico del paese.

Non si misura solo in Gigawatt installati la transizione energetica italiana, ma anche nella capacità di creare una filiera industriale autonoma. Il 2026 segna un punto di svolta per il polo tecnologico del Sud Italia, dove l’espansione delle “ Gigafactory ” sta portando la produzione di celle fotovoltaiche ad alta efficienza a livelli competitivi con i mercati asiatici. Il cuore di questa rinascita batte a Catania, dove il completamento della 3Sun di Enel ha trasformato la “Etna Valley” nel più grande sito produttivo d’Europa. Qui, la tecnologia a eterogiunzione (HJT) permette di superare i limiti dei pannelli tradizionali, garantendo rendimenti superiori al 24%.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla Etna Valley parte la sfida del fotovoltaico Notizie correlate Catania Etna: 150 piloti pronti alla sfida sui tornanti del vulcano? Cosa scoprirai Chi sono i tre piloti pronti a dominare la Supersalita? Quali modelli di auto affronteranno i tornanti più insidiosi del vulcano?... Driving Innovation Hackathon 2026, la call per gli studenti da parte di Motor Valley AcceleratorL’hackathon è riservato agli studenti e alle studentesse di ogni università ed indirizzo, con preferenza verso studenti di MSc e PhD che si avviano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dalla Etna Valley parte la sfida del fotovoltaico; Confindustria e Svimez promuovono Catania: Realtà industriale matura. Ma occhio al Pnrr: tutti i dati sulla Sicilia; Assunzioni Enel: posti a tempo indeterminato a Catania; San Giovanni La Punta, le amicizie pericolose del candidato sindaco. L’Etna è uno dei vulcani più studiati al mondo, ma continua a sorprendere. Uno studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research dall’Università di Losanna, al quale ha partecipato Rosa Anna Corsaro, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vul - facebook.com facebook