Devicenzi sfida l’Italia | 3000 km in bici da Sanremo all’Etna

Il 13 maggio, l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi partirà da Sanremo per un lungo viaggio in bicicletta verso l’Etna. La sua sfida prevede di percorrere circa 3000 chilometri in diverse tappe, attraversando varie regioni italiane. L’obiettivo è completare il percorso in autonomia, senza supporto esterno, e raggiungere la vetta del vulcano siciliano. La sua impresa è prevista nei prossimi mesi e coinvolge diversi territori del paese.

L’atleta paralimpico Andrea Devicenzi darà il via il 13 maggio a un’impresa ciclistica che collegherà Sanremo all’Etna. Il percorso, programmato per durare 40 giorni, si snoderà attraverso 35 tappe per coprire una distanza complessiva superiore ai 3000 chilometri, affrontando un dislivello che equivale a quattro volte l’altezza dell’Everest. La sfida fisica tra i quattro elementi e il record di Palma de Maiorca. Il progetto, presentato lo scorso 24 marzo presso il Senato, non è solo una prova di resistenza ma un viaggio tematico che attraversa l’Italia seguendo le forze della natura: Aria, Terra, Acqua e Fuoco. Devicenzi, nato a Cremona il 18 luglio 1973, affronterà l’intero itinerario pedalando con una sola gamba, a seguito del grave incidente stradale subito a 17 anni che gli costò la perdita dell’arto sinistro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Devicenzi sfida l’Italia: 3000 km in bici da Sanremo all’Etna L'Iran può attaccare l'Italia? Il missile Soumar con gittata da 3000 km spaventa l'Europa: dove può colpireI missili iraniani possono colpire l'Italia? «Sappiamo con certezza che l’Iran possiede centinaia di missili in grado non solo di minacciare Israele,... Leggi anche: 15.000 km in bici per la vita: la sfida di Nicolò contro il suicidio