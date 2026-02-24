Rete 4 l' eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill

Bud Spencer e Terence Hill sono protagonisti di una lunga serie di successi grazie ai film d'azione e commedie. La loro popolarità si mantiene alta anche oggi, grazie alle repliche televisive che attirano molte generazioni di spettatori. La scelta di trasmettere ancora le loro pellicole dimostra quanto il pubblico apprezzi quei personaggi e le loro gag. Rete 4 continua a puntare su questo stile, portando avanti un classico del cinema italiano.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( I due superpiedi quasi piatti Rete 4) Siamo in clima referendario e tutto ormai viene letto e distorto in una chiave di politica tossica. È successo per esempio con il poliziotto a Milano indagato per spaccio di droga e presunta estorsione. Lascia senza parole l’odio dei “progressisti” verso le nostre forze dell’ordine. Sabato sera invece Rete 4 manda in onda la saga di Bud Spencer e Terence Hill. Stranota la trama di I due superpiedi quasi piatti del 1977: due piccoli truffatori di Miami vengono arruolati in polizia trasformandosi in preziosi segugi che arrivano a risolvere un importante omicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

