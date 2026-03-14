Stasera su Rete 4 viene trasmessa una scena celebre del film del 1974, conosciuta per la battuta

Il segreto mai svelato dietro una delle scene cult della commedia del 1974, che stasera torna in prima serata su Rete 4. Intramontabile Altrimenti ci arrabbiamo. La scatenata commedia automobilistica del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill torna ad allietare gli spettatori italiani oggi 14 marzo in prima serata su Rete 4. Tra corse sfrenate, scazzottate e gag inossidabili, il film è ben presente nel cuore degli spettatori anche grazie a Dune Buggy, l'allegro motivetto degli Oliver Onions che funge da colonna sonora al film. Tante le scene cult presenti nel film che rappresentano l'apice del duo formato da Spencer e Hill, ma uno dei momenti più divertenti è rappresentato alle mitiche sfide a birra e salsicce, gare di resistenza mangereccia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Altrimenti ci arrabbiamo: il segreto di Bud Spencer nella sfida 'birra e salsicce'

Articoli correlati

Leggi anche: Rete 4, l'eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill

Volterra comics e memorial Bud SpencerStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Conto alla rovescia...

Una raccolta di contenuti su Bud Spencer

Temi più discussi: ... Altrimenti ci arrabbiamo!; I segreti nei film di Bud Spencer e Terence Hill: dai suoni dei cazzotti agli errori di scena; Cinquanta clarinetti nel salone ducale del Municipio di Aosta; Programmi TV 14 marzo 2026: cosa vedere stasera.

Altrimenti ci arrabbiamo: il segreto di Bud Spencer nella sfida 'birra e salsicce'Il segreto mai svelato dietro una delle scene cult della commedia del 1974, che stasera torna in prima serata su Rete 4. movieplayer.it

Altrimenti ci arrabbiamo, la prima volta in blu-ray per il cult con Bud Spencer e Terence HillSe la prima volta in HD del cult con Bud Spencer e Terence Hill era attesissima, il blu-ray di Altrimenti ci arrabbiamo non delude le attese. Desta solo un po' di perplessità il menu completamente ... movieplayer.it

“Rivogliamo solo la nostra carriola… Altrimenti ci arrabbiamo!” Appuntamento in prima serata su #Rete4 con Bud Spencer e Terence Hill! - facebook.com facebook