Un tentativo di furto in un bar tabacchi si è concluso con l’arresto del ladro, intercettato prima di riuscire a portare a termine il furto. Un cittadino presente nel locale ha notato i movimenti sospetti e ha prontamente chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato l’uomo sul posto. L’episodio si è verificato nelle prime ore del pomeriggio e l’indagine prosegue per accertare eventuali coinvolgimenti.

Il ladro non ha avuto scampo ed è finito in manette. A far fallire il suo piano è stata la prontezza di un cittadino che visto quanto stava accadendo non ha perso tempo ed ha fatto ciò che in questi casi è determinante: ha chiamato subito i carabinieri. Infatti il tentativo di furto notturno si è concluso con l’arresto di un giovane di 27 anni nella zona delle Cerbaie. L’episodio – da quanto abbiamo appreso – è avvenuto nella serata di martedì, quando i carabinieri della stazione di Fucecchio, supportati dai militari dell’Arma del nucleo radiomobile della compagnia di Empoli, sono intervenuti nell’esercizio commerciale in via Pesciatina. Secondo quanto ricostruito, l’uomo - un cittadino italiano nato nel 1999 - si sarebbe introdotto nel bar tabacchi dopo aver forzato una portafinestra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta il furto in un bar tabacchi . Ma viene intercettato e arrestato

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