Secondo concerto della IX edizione della rassegna Vox Mutinae – Dove le arti si incontrano
Domenica 12 aprile alle ore 18 si svolgerà il secondo concerto della IX edizione della rassegna “Vox Mutinae – Dove le arti si incontrano”. L’evento si terrà presso l’Auditorium della Corale Rossini, situato in via L. La manifestazione, dedicata alla musica e alle arti, vede la partecipazione di vari artisti e musicisti locali. La rassegna continua con questa serata, che prevede l’esecuzione di brani di diversi generi musicali.
Domenica 12 aprile (ore 18.00) si terrà il secondo concerto della IX edizione della rassegna “Vox Mutinae – Dove le arti si incontrano” all’Auditorium della Corale Rossini (via L. Borri n. 30, Modena).La rassegna è realizzata dall'Associazione Actea APS e questo secondo concerto prevede. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Secondo e ultimo concerto della rassegna "Musica all'Annunziata" 2026Sabato 18 aprile 2026 alle ore 20:45 ci sarà la seconda serata di Musica all’Annunziata, rassegna di concerti d’organo nella chiesa della SS.
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Domenica a Modena, presso l’Auditorium della Corale Rossini, il secondo concerto della IX edizione della rassegna Vox Mutinae 2026Domenica 12 aprile (ore 18.00) si terrà il secondo concerto della IX edizione della rassegna Vox Mutinae – Dove le arti si incontrano all’Auditorium della Corale Rossini (via L. Borri n. 30, Modena) ... sassuolo2000.it
Actea è lieta di invitarvi al secondo dei Concerti di Primavera con i vincitori del Concorso Ghiaurov. Domenica 12 aprile alle ore 18.00 si terrà il secondo concerto della IX edizione della rassegna “Vox Mutinae – Dove le arti si incontrano” all’Auditorium della C - facebook.com facebook