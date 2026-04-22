Colleferro In pieno corso di svolgimento all’Itis Cannizzaro la IX Edizione della Settimana della Scienza – Oltre i limiti…

A Colleferro, presso l’ITIS Cannizzaro, si sta svolgendo la nona edizione della “Settimana della Scienza – Oltre i limiti…”. L’evento è in corso e coinvolge studenti e docenti in diverse attività legate alla divulgazione scientifica. La manifestazione si ripete ogni anno e si tiene nel periodo dedicato alle iniziative educative promosse dall’istituto, con l’obiettivo di stimolare l’interesse per le discipline scientifiche tra i giovani.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – È in pieno corso di svolgimento la IX Edizione della “Settimana della Scienza” che, come ormai da tradizione, L'articolo Colleferro. In pieno corso di svolgimento all’Itis Cannizzaro la IX Edizione della “Settimana della Scienza – Oltre i limiti.” Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. In pieno corso di svolgimento all’Itis Cannizzaro la IX Edizione della “Settimana della Scienza – Oltre i limiti…” Notizie correlate Alla Reggia la presentazione della IX edizione della Randonnee RealeVenerdì 17 aprile alle 12, nella Sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta, sarà presentata la IX edizione della Randonnée Reale Borbonica. Leggi anche: Secondo concerto della IX edizione della rassegna “Vox Mutinae – Dove le arti si incontrano”