Sette ottobre tribunale speciale per Hamas | Sarà un Eichmann bis

Il sette ottobre si è aperto un procedimento giudiziario presso un tribunale speciale, dedicato a giudicare membri di Hamas. Il processo è stato descritto come rapido e senza compromessi, con l’obiettivo di dare spazio alle testimonianze delle vittime e di mantenere vivo il ricordo degli eventi. Le autorità hanno sottolineato che l’intenzione è di creare una testimonianza storica e morale duratura, senza entrare in dettagli di natura politica o opinioni.

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L'unica democrazia Israele tratterà i prigionieri palestinesi come nazisti responsabili di un nuovo Olocausto. Un processo-spettacolo in mondovisione. Un processo rapido, mirato e senza compromessi, che dia voce soprattutto alle vittime, garantisca una memoria permanente e abbia il valore di una dichiarazione morale e storica. Un processo volto a fare del perseguimento dei palestinesi presunti responsabili dell’attacco nel sud di Israele del 7 ottobre 2023 un capitolo della storia mondiale. Con questo e altri fini, la Knesset lunedì sera, con 93 voti favorevoli e zero contrari, ha approvato la legge bipartisan concepita dal deputato del...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sette ottobre, tribunale speciale per Hamas: «Sarà un Eichmann bis» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate 7 ottobre, Israele istituisce un Tribunale specialeIl Parlamento di Israele ha approvato un disegno di legge che istituisce un Tribunale speciale per i crimini commessi durante l’attacco del 7 ottobre... Israele: tribunale speciale per terroristi palestinesi del 7 ottobreLa Knesset ha approvato la legge che istituisce un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver... Argomenti più discussi: Israele, un tribunale speciale per i responsabili del 7 ottobre; Israele, via libera al tribunale speciale per la strage del 7 ottobre: diretta streaming e pena di morte per i palestinesi; Israele ha creato un tribunale speciale per il 7 ottobre: possibile anche la pena di morte; Israele crea un tribunale speciale per il 7 ottobre, anche la pena di morte. Israele, voto storico alla Knesset: approvato tribunale speciale per il 7 ottobre. tg.la7.it/esteri/israele… x.com Attacco del 7 ottobre, Israele crea un tribunale speciale: c’è anche la pena di morteIl parlamento israeliano ha approvato con ampia maggioranza la legge che istituisce il tribunale militare speciale che affronterà i crimini dell'eccidio del 7 ottobre 2023 perpetrato da Hamas. Process ... unionesarda.it