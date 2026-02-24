Scuole paritarie anni di servizio che non contano per la carriera | il DDL Bucalo-Petrenga al Senato vuole cambiare le regole sul pre-ruolo | Dare il senso di giustizia ai docenti INTERVISTA

Il DDL Bucalo-Petrenga, presentato al Senato, mira a cambiare le regole sul pre-ruolo per riconoscere gli anni di servizio nelle scuole paritarie. La proposta nasce dalla richiesta di garantire maggiore equità ai docenti, molti dei quali vedono ignorati i loro anni di lavoro nel calcolo della carriera. Durante il convegno nell'Istituto di Santa Maria in Aquiro, sono emersi i punti critici e le proposte di modifica. La discussione continua sulla giusta applicazione delle norme.

La sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, in Piazza Capranica 72 a Roma, ha ospitato il convegno dal titolo "Docenti delle scuole paritarie: diritti, lavoro e Costituzione tra principio di uguaglianza e realtà italiana". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuole paritarie, convegno al Senato sui diritti dei docenti, Petrenga (FdI): “Il DDL è depositato in commissione e ora si attende la data di calendarizzazione”. INTERVISTAIl convegno al Senato sui diritti dei docenti delle scuole paritarie si svolge dopo che il DDL è stato depositato in commissione.

Al Senato il DDL che chiede il riconoscimento del servizio nelle paritarie per la ricostruzione di carriera. Rosano (Anief): “Una discriminazione irragionevole”. INTERVISTAIl disegno di legge che riconosce il servizio nelle scuole paritarie per la ricostruzione di carriera ha scatenato polemiche, perché molti considerano questa misura una discriminazione.

