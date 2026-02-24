Al Senato il DDL che chiede il riconoscimento del servizio nelle paritarie per la ricostruzione di carriera Rosano Anief | Una discriminazione irragionevole INTERVISTA

Il disegno di legge che riconosce il servizio nelle scuole paritarie per la ricostruzione di carriera ha scatenato polemiche, perché molti considerano questa misura una discriminazione. Rosano di Anief denuncia che la proposta crea disparità tra docenti di diverse realtà educative. Durante un convegno al Senato, sono emerse opinioni contrastanti sulla questione. La discussione prosegue tra parlamentari e rappresentanti del settore scolastico.

La sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, in Piazza Capranica 72 a Roma, ha ospitato un convegno dedicato ai docenti delle scuole paritarie. Presentato in Senato il DDL per riconoscere il servizio docente nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera. Il ddl è stato presentato in Senato per permettere ai docenti delle scuole paritarie di far valere il loro servizio nel processo di avanzamento di carriera.