Servizio civile Le opportunità

In Toscana sono disponibili 2.396 posti per il nuovo bando di servizio civile regionale, promosso dalla Regione nell’ambito del progetto Giovanisì. Le opportunità si rivolgono a giovani interessati a partecipare a programmi di volontariato e impegno civico nella regione. Il bando offre diverse posizioni che consentono di contribuire a progetti sociali, ambientali e culturali. La candidatura può essere presentata attraverso le modalità indicate dalla Regione.

Sono 2.396 i posti disponibili in Toscana per il nuovo bando di servizio civile regionale promosso dalla Regione nell’ambito di Giovanisì. I ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti che saranno selezionati saranno inseriti in 399 progetti della durata di 12 mesi e riceveranno un assegno mensile da 507,30 euro. L’iniziativa è finanziata con risorse del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027. In dettaglio, possono partecipare al bando giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana, purché non occupati, disoccupati, inattivi oppure studenti. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 10 giugno, accedendo con Spid, carta d’identità elettronica o carta sanitaria elettronica e allegando il curriculum.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Servizio Civile, perché in cooperativa

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