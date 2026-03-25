Servizio civile le opportunità Incontro per i giovani aspiranti

Il coordinamento provinciale degli enti di servizio civile di Ravenna ha programmato un incontro rivolto ai giovani interessati alle opportunità di servizio civile. L’appuntamento si terrà domani, dalle 16 alle 17, e sarà un’occasione per fornire informazioni e chiarimenti sulle possibilità di partecipazione. L’evento si svolgerà in presenza e sarà aperto a tutti i giovani che desiderano conoscere dettagli sulle attività e i requisiti richiesti.

Il coordinamento provinciale degli enti di servizio civile di Ravenna ha organizzato per domani, dalle 16 alle 17.30, un appuntamento pubblico per i giovani interessati a partecipare al servizio civile, in cui conoscere i referenti degli enti di accoglienza ed approfondire i progetti disponibili sul territorio. L’incontro si svolgerà nella saletta riunioni dell’Informagiovani di Ravenna in via Luca Longhi 9, con i rappresentanti dei progetti: Arci servizio civile, Ausl Romagna, Caritas Ravenna-Cervia, Comune di Ravenna, Confcooperative Romagna-Estense e VolontaRomagna. Il bando è aperto fino alle 14 dell’8 aprile e possono inviare la propria candidatura i giovani tra i 18 e i 28 anni (precisamente 28 anni e 364 giorni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Servizio civile, le opportunità. Incontro per i giovani aspiranti Articoli correlati Su Noi Magazine l’8 Marzo e tutte le opportunità del Servizio Civile Universale per giovani tra i 18 e i 28 anniTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione... Nuovo bando per il servizio civile: 392 opportunità per giovani in progetti di interesse sociale e ambientaleA partire da oggi, nelle Marche si apre ufficialmente la finestra per 392 giovani che vogliono mettersi in gioco per il bene comune. Contenuti utili per approfondire Servizio civile Temi più discussi: Servizio Civile Universale con GrugliascoGiovani: un'opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni; Servizio civile nei Vigili del fuoco: un’opportunità di crescita e impegno per i giovani; Il Servizio Civile Universale nei Vigili del fuoco per il 2026; Servizio Civile in Uganda: nuove opportunità con Insieme si può…. Servizio Civile: opportunità a Conegliano per il servizio dipendenzeL'Ulss 2 offre un posto di Servizio Civile a Conegliano per il Servizio Dipendenze. Candidature aperte fino all'8 aprile per giovani tra i 18 e i 28 anni. Scopri i dettagli! ilnuovoterraglio.it Servizio civile universale: le opportunità in CaritasÈ tempo di servizio civile: come ogni anno, infatti, in questo periodo dell’anno, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale pubblica il Bando volontari. Per il 2026 so ... toscanaoggi.it Buonasera, volevo chiedere se qualcuno ha svolto o sta svolgendo il servizio civile presso Salute transfrontaliera e marittima in ottica One Health nelle sedi di Napoli. Se si, sapreste dirmi che incarichi svolgete e come vi trovate a livello di esperienza Grazie - facebook.com facebook Servizio civile, 353 posti in Abruzzo x.com