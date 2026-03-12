Può nascere un fiore | le opportunità per il Servizio civile universale in Valtellina

Le Acli provinciali di Sondrio e la scuola Pio XII di Sondrio hanno presentato questa mattina il nuovo bando del servizio civile universale intitolato

Le Acli provinciali di Sondrio, in sinergia con la scuola Pio XII di Sondrio, hanno presentato questa mattina il nuovo bando del servizio civile universale "Può nascere un fiore", aprendosi così un tempo importante: quello in cui ci si prepara ad accogliere nuove energie, nuovi volti, nuove storie. Giovani che sceglieranno di mettersi in gioco nei progetti e nei territori, contribuendo alla crescita delle nostre comunità. Il Servizio Civile non è solo un'esperienza di volontariato: è un percorso riconosciuto di impegno civico, che consente ai giovani di orientarsi, formarsi e acquisire competenze concrete all'interno di un contesto educativo strutturato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

