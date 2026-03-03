A Savignano un incontro pubblico sui servizi socio-sanitari nel distretto Rubicone e Mare

A Savignano si è tenuto un incontro pubblico dedicato ai servizi socio-sanitari nel distretto Rubicone e Mare. Durante l’evento, sono stati discussi i problemi legati alla gestione delle malattie croniche, come diabete, ipertensione, malattie cardiache e demenze, che richiedono cure continue. Sono intervenuti operatori sanitari e rappresentanti del settore per illustrare le attività in corso e le sfide da affrontare.

“Con l'aumento dell'aspettativa di vita, crescono esponenzialmente le malattie croniche (diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, demenze) che richiedono una gestione costante e quotidiana. II territorio (xase della comunità e infermieri di famiglia) è il luogo adatto per curare la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: "Nessun verbale delle riunioni, gestione opaca dei servizi socio-sanitari" "Festeggiare in serenità": vietati i botti di Capodanno anche a Savignano sul RubiconeIn vista dei festeggiamenti di capodanno a Savignano il Comune ricorda ai cittadini che il regolamento di Polizia urbana dell’Unione Rubicone e mare... Una selezione di notizie su A Savignano un incontro pubblico sui... Temi più discussi: Matteo Bussola a Savignano giovedì 26 febbraio; Matteo Bussola a Savignano per riflettere sul valore dell’altro; Savignano, Matteo Bussola ospite al Teatro Moderno: un doppio incontro tra disegno e scrittura; Doppio appuntamento letterario con lo scrittore Matteo Bussola. Matteo Bussola a Savignano giovedì 26 febbraioMatteo Bussola a Savignano per un incontro che si annuncia molto interessante. Vivere le relazioni in modo pacificato è ancora possibile? È lo ... corriereromagna.it Castelvecchio, don Gabriele Gozzi e la ‘lezione’ del Papa sulla povertàA Castelvecchio di Savignano sul Rubicone il salone parrocchiale pieno per un incontro di formazione sulla povertà a partire dalla esortazione apostolica di Papa Leone XIV. L’incontro è stato guidato ... ilrestodelcarlino.it La capolista Misano regola il Bellaria, Cervia corsaro a Savignano: è sorpasso al secondo posto Leggi qui: https://altarimini.it/la-capolista-misano-regola-il-bellaria-cervia-corsaro-a-savignano-e-sorpasso-al-secondo-posto.php - facebook.com facebook