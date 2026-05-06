Il Comune di Fiesole ha annunciato che anche nel 2026 continuerà a offrire soggiorni estivi a tariffe ridotte per le persone over 65 che sono autosufficienti. La misura prevede uno sconto sui costi delle vacanze estive, con le tariffe calcolate in base all’indicatore Isee. La proposta riguarda i cittadini che rientrano nei requisiti di autonomia e residenza nel territorio comunale.

Il Comune di Fiesole ha confermato per il 2026 il progetto che offre soggiorni estivi a tariffe agevolate per i cittadini over 65 autosufficienti. Le quote di partecipazione sono calcolate su base Isee, e consentiranno di trascorrere quindici giorni a Igea Marina in Romagna nel periodo dal 14 al 28 giugno. "E’ questa infatti la località- spiega l’assessora al bilancio Donatella Golini- che nel 2025 ha riscosso il maggior apprezzamento. Abbiamo quindi deciso di riproporla seguendo le richieste arrivate agli uffici comunali". Rispetto all’anno scorso la cifra stanziata dal Comune scende da 50 a 25mila euro. L’importo sarà comunque sufficiente a offrire soggiorni a prezzi calmierati, che comprendono viaggio in bus e accompagnatore, pensione completa, servizio spiaggia serata a tema e assicurazione medica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vacanze estive per gli over 65. Tariffe agevolate in base all’Isee

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