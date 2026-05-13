Il Comune di Pisa annuncia un'apertura straordinaria degli Uffici anagrafe di Sesta Porta e Don Bosco-Pratale il prossimo sabato 23 maggio, con orario dalle 8.30 alle 18.30. La giornata è dedicata alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’identità elettronica (CIE). Questa iniziativa permette ai cittadini di aggiornare i documenti senza dover rispettare i consueti orari di apertura.

Pisa, 13 maggio 2026 – Sabato 23 maggio, dalle ore 8.30 alle 18.30, è in programma una nuova apertura straordinaria degli Uffici anagrafe del Comune di Pisa, finalizzata alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’identità elettronica (CIE). Per l’intera giornata saranno aperte la sede Anagrafe della Sesta Porta (via Cesare Battisti, 53) e la sede di Don Bosco-Pratale (Largo Petrarca, ex circoscrizione 5), che riceveranno esclusivamente su appuntamento. Per prenotare un appuntamento è possibile telefonare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11, al numero 366 3481048. Gli appuntamenti disponibili saranno programmati per sabato 23 maggio nella fascia oraria compresa tra le 8.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Servizi: apertura straordinaria degli Uffici anagrafe Sesta Porta e Don Bosco-Pratale

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