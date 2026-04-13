Sabato 18 aprile, l'ufficio anagrafe sarà aperto in modo straordinario per tutta la giornata, a partire dalle 8, al fine di consentire il rilascio della nuova carta d’identità elettronica. Questa iniziativa mira a facilitare i cittadini che devono ottenere o rinnovare il documento di identità, offrendo un servizio aggiuntivo rispetto agli orari abituali. La giornata di apertura straordinaria si svolge in un solo giorno, senza ulteriori date programmate.

Nuova carta d’identità elettronica. È in programma per tutta la giornata di sabato 18 aprile, dalle 8.30 alle 19, l’apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe del Comune di Pisa nella sede della Sesta Porta (via C. Battisti, 53). Durante la giornata il servizio funzionerà sia a ingresso libero che su appuntamento e sarà possibile ottenere carte di identità, autentiche e certificati anagrafici, con esclusione delle residenze anagrafiche. "L’apertura straordinaria – spiega l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Amanuel Sikera – è organizzata per facilitare il rilascio e il rinnovo della carta d’identità, soprattutto in vista del periodo estivo, quando aumenta la richiesta legata ai viaggi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anagrafe: apertura straordinaria straordinaria per rilascio della Cie

Carta d'identità elettronica, anche a marzo apertura straordinaria dell'Ufficio anagrafe per il rilascio della CieLe prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 9 di giovedì 12 marzo sul sito del Ministero dell'Interno.

Carta d’identità, apertura straordinaria dell’anagrafeApertura straordinaria degli sportelli anagrafici di città e del forese il mercoledì pomeriggio fino a fine maggio.

Venezia - Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perderà validità (08.12.25)