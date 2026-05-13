Ieri mattina, nella residenza municipale, si è svolto un incontro dedicato al futuro dell’accoglienza turistica. Alla riunione hanno preso parte l’assessora regionale, il sindaco e l’assessora comunale al Turismo. Durante l’incontro si è discusso di come la tecnologia possa contribuire ad attrarre più visitatori nella zona. Nessun dettaglio riguardante eventuali decisioni o proposte è stato reso pubblico.

Si è tenuto ieri mattina nella residenza municipale un incontro sul futuro dell’accoglienza turistica che ha visto la partecipazione dell’assessora regionale Roberta Frisoni, del sindaco Massimo Isola e dell’assessora comunale al Turismo Simona Sangiorgi. Al centro del confronto, esteso ai rappresentanti sindacali delle associazioni di categoria, del commercio, dell’enogastronomia e delle strutture ricettive, l’analisi di un 2025 che si è chiuso come l’anno dei record per la città delle ceramiche. I numeri definitivi forniti dalla Regione Emilia-Romagna certificano il superamento dei livelli pre-pandemici e pre-alluvione, segnando il miglior risultato statistico degli ultimi vent’anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Serve la tecnologia per attirare più turisti"

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