Il Comune ha presentato un nuovo Piano strategico che prevede la suddivisione della città in quartieri specializzati per attrarre più visitatori. Secondo il documento, ogni area dovrebbe concentrarsi su un’offerta specifica, come cultura, mare o eventi, creando così una mappa di zone dedicate. L’obiettivo è migliorare l’esperienza turistica e diversificare l’offerta, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle peculiarità di ogni quartiere.

La rivoluzione del sistema turistico riminese, per il Piano strategico, passa anche dalla tipicizzazione delle zone. Perché "a Rimini – sottolineano Maurizio Ermeti e Noemi Bello (presidente e direttrice del Piano strategico) tutti hanno sempre fatto tutto". Ma il mondo delle vacanze è "profondamente cambiato" e "ci sono tanti turismi, ciascuno con esigenze diverse". Per questo Rimini deve puntare a "rinnovare la sua offerta" attraverso la riqualificazione degli hotel, delle spiagge e delle altre attività, "valorizzando le caratteristiche delle diverse zone" per intercettare diverse tipologie di turisti. Nella ’mappa’ proposta dal Piano...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’mappa’ per attirare nuovi turisti: "Ogni quartiere deve specializzarsi"

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